Маск предложил переименовать BFR в «Звездный корабль»

Илон Маск предложил переименовать космическую систему BFR в «Звездный корабль»

Американский предприниматель Илон Маск предложил переименовать создаваемый транспортный космический корабль BFR (Big Falcon Rocket) в "Звездный корабль". Об этом он сообщил во вторник на своей странице в Twitter.

"Переименование BFR в "Звездный корабль", — написал руководитель компании Tesla. — В техническом отношении [тут] две части: "Звездный корабль" является космическим кораблем/верхней ступенью и сверхтяжелой ракетой-носителем, ракетным ускорителем, необходимым для преодоления значительной силы притяжения Земли (не требуемым для других планет или лун)". Renaming BFR to Starship— Elon Musk (@elonmusk) 20 ноября 2018 г.

Проект создания многоразовой ракетно-космической системы BFR, совмещающей в себе сверхтяжелую ракету-носитель и корабль, был представлен Маском в сентябре 2017 года на Международном конгрессе по астронавтике в Аделаиде (Австралия). Ракета BFR сможет выводить на орбиту до 100 тонн полезной нагрузки. Предполагается, что систему можно будет использовать многократно.