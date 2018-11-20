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Маск предложил переименовать BFR в «Звездный корабль»
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Илон Маск предложил переименовать космическую систему BFR в «Звездный корабль» 

ТАСС 1 час назад
Фото: EPA
Американский предприниматель Илон Маск предложил переименовать создаваемый транспортный космический корабль BFR (Big Falcon Rocket) в "Звездный корабль". Об этом он сообщил во вторник на своей странице в Twitter.
"Переименование BFR в "Звездный корабль", — написал руководитель компании Tesla. — В техническом отношении [тут] две части: "Звездный корабль" является космическим кораблем/верхней ступенью и сверхтяжелой ракетой-носителем, ракетным ускорителем, необходимым для преодоления значительной силы притяжения Земли (не требуемым для других планет или лун)".
Проект создания многоразовой ракетно-космической системы BFR, совмещающей в себе сверхтяжелую ракету-носитель и корабль, был представлен Маском в сентябре 2017 года на Международном конгрессе по астронавтике в Аделаиде (Австралия). Ракета BFR сможет выводить на орбиту до 100 тонн полезной нагрузки. Предполагается, что систему можно будет использовать многократно.
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