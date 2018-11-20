В России разработали высокоскоростной поезд

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) представит концепт первого российского высокоскоростного поезда на выставке "Транспорт России", которая пройдет 20-22 ноября в Гостином дворе. Об этом ТАСС сообщили в дочерней компании РЖД "Скоростные магистрали".
Предполагается, что поезд будет эксплуатироваться на высокоскоростной магистрали Москва — Казань, строительство которой планируется начать в 2019 году. Для выбора производителя подвижного состава РЖД объявят открытый конкурс.
Перспективный двенадцативагонный электропоезд с распределенной тягой, состоящий из шести моторных и шести немоторных вагонов, предназначен для перевозки пассажиров с конструкционной скоростью 360 км/час (демонстрационная скорость — 400 км/час), в то время как конструкционная скорость поездов "Сапсан" составляет 250 км/час.
Конструкция электропоезда предусматривает эксплуатацию при температуре от минус 50 до плюс 40°С. Компановка пассажирских салонов электропоездов выполнена 4-х классной: один вагон первого класса, один вагон бизнес-класса, один вагон-бистро, четыре вагона экономического класса и пять вагонов туристического класса. Общее количество мест в поезде из 12 вагонов составляет 682 места плюс 40 мест в вагоне-бистро. Одной из главных особенностей является то, что в каждом из пяти вагонов туристического класса высокоскоростного электропоезда для ВСМ Москва — Казань предпологается размещение 85 пассажирских мест по системе "3+2" с возможностью разворота кресел по направлению движения. Кроме того, кресла в вагонах первого класса полностью раскладываются в лежачее положение, а в остальных классах — откидываются под разным углом.
В настоящее время РЖД закупают у Siemens AG поезда "Сапсан", которые курсируют между Москвой, Санкт-Петербургом и Нижним Новгородом. С 2010 г. под Екатеринбургом работает совместное предприятие концерна Siemens и группы "Синара" (доля каждого — 50%) — "Уральские локомотивы", на котором организовано производство скоростного поезда "Ласточка". Протяженность ВСМ Москва-Казань составит около 790 км, скорость движения поездов будет достигать 400 км/ч, на трассе будут организованы остановки через каждые 50-70 км. Время в пути от Москвы до Казани составит 3,5 часа против нынешних 14 часов. Согласно плану развития магистральной инфраструктуры, первый участок ВСМ от Москвы до Нижнего Новгорода стоимостью более 620 млрд рублей может быть введен в эксплуатацию до 2024 года. Общий объем инвестиций в ВСМ Москва-Казань Минтранс РФ оценивает в 1,7 трлн рублей.