В России разработали высокоскоростной поезд

РЖД разработали концепт первого российского высокоскоростного поезда

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) представит концепт первого российского высокоскоростного поезда на выставке "Транспорт России", которая пройдет 20-22 ноября в Гостином дворе. Об этом ТАСС сообщили в дочерней компании РЖД "Скоростные магистрали".

Предполагается, что поезд будет эксплуатироваться на высокоскоростной магистрали Москва Казань , строительство которой планируется начать в 2019 году. Для выбора производителя подвижного состава РЖД объявят открытый конкурс.

Перспективный двенадцативагонный электропоезд с распределенной тягой, состоящий из шести моторных и шести немоторных вагонов, предназначен для перевозки пассажиров с конструкционной скоростью 360 км/час (демонстрационная скорость — 400 км/час), в то время как конструкционная скорость поездов "Сапсан" составляет 250 км/час.

Конструкция электропоезда предусматривает эксплуатацию при температуре от минус 50 до плюс 40°С. Компановка пассажирских салонов электропоездов выполнена 4-х классной: один вагон первого класса, один вагон бизнес-класса, один вагон-бистро, четыре вагона экономического класса и пять вагонов туристического класса. Общее количество мест в поезде из 12 вагонов составляет 682 места плюс 40 мест в вагоне-бистро. Одной из главных особенностей является то, что в каждом из пяти вагонов туристического класса высокоскоростного электропоезда для ВСМ Москва — Казань предпологается размещение 85 пассажирских мест по системе "3+2" с возможностью разворота кресел по направлению движения. Кроме того, кресла в вагонах первого класса полностью раскладываются в лежачее положение, а в остальных классах — откидываются под разным углом.