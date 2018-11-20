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На руинах Помпеи нашли эротическую фреску
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На руинах Помпеи нашли эротическую фреску 

Lenta.ru + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Археологи нашли в руинах Помпеи двухтысячелетнюю фреску, на которой запечатлена сцена совокупления Леды, жены спартанского царя Тиндарея, и бога Зевса в облике лебедя. Этот художественный сюжет был популярен в античное время и в эпоху Возрождения. Об этом сообщает израильское издание Haaretz.
Фреска была обнаружена на стене римской виллы богатого торговца, которая оказалась погребенной под слоем пепла во время извержения вулкана Везувия в 79 году нашей эры. На ней изображена Леда, на коленях которой сидит лебедь, прижимающий шею к груди полуобнаженной женщины. При этом взгляд самой Леды направлен на зрителя.
По словам ученых, фреска отличается от других подобных картин именно тем, что на ней изображена эротическая сцена.
Согласно древнегреческой мифологии, Леда поразила своей красотой Зевса, который принял образ лебедя и в таком виде овладел женщиной. Она забеременела и снесла яйца, из которых появилась Елена Прекрасная, из-за которой позднее случилась Троянская война, и братья Полидевк и Кастор.
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