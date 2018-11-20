NASA выбрало место посадки нового марсохода

NASA выбрало место посадки следующего марсохода

Аппарат будет доставлен в кратер Джезеро, к северу от экватора Марса. Местность, в которой он расположен, вообще характеризуется обилием ударных кратеров, но главная «фишка» Джезеро не в этом.

Когда-то давно в тех краях текла река, а в кратере была ее дельта. По всей видимости, там она впадала в какой-то более-менее обширный водоем, от которого, как и от реки, теперь остались еле различимые следы.

Как надеются специалисты, речная вода могла когда-то приносить в кратер разнообразные смытые по дороге вещества, анализ которых теперь может помочь нам лучше понять динамику развития Красной планеты. Возраст ландшафта и слагающих его пород оценивается примерно в 3.6 миллиарда лет. Вполне вероятно, что тогда в марсианских породах накопилось немало интересного.

Диаметр кратера составляет 45 километров. Помимо общегеологических изысканий аппарат займется в нем поиском следов древней органики, что будет первой за много лет попыткой непосредственного обнаружения жизни или, хотя бы ее следов, на Марсе.

Как сообщает NASA, интересный в геологическом отношении кратер рассматривался в качестве возможной цели миссии Curiosity 2012 года, но посадка в нем тогда была сочтена слишком рискованной: геологическое разнообразие не только делает этот участок лакомой целью, но и осложняет маневрирование на завершающем участке полета, подвергая аппарат риску попасть на слишком крутой склон, в выемку, заполненную рыхлым песком, и т. п. Однако, развитие технологий сказало свое слово: по сравнению с 2012 годом разброс участков вероятной посадки сократился примерно вдвое. Сейчас риск нештатных ситуаций оценивается как приемлемый.

Выбор места посадки занял 5 лет, учеными были рассмотрены 60 разных вариантов.

Новый марсоход стартует к месту своей будущей работы в 2020 году. Его точные характеристики и список бортового оборудования станут известны в следующем году.