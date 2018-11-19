Брак при производстве «Союза» был случайным, заявил Рогозин

Дмитрий Рогозин. Виновных в браке при сборке ракеты "Союз-ФГ", авария которой привела к потере корабля "Союз МС-10" и аварийном спуске экипажа, определят правоохранительные органы , брак, скорее всего, был случайным, заявил журналистам в понедельник гендиректор "Роскосмоса"

"Их определят соответствующие органы, которые этим занимаются… Скорее всего, это было сделано непредумышленно", — сказал Рогозин в ходе пресс-конференции в медиа-центре МИА "Россия сегодня".

По его словам, при сборке "Союзов" на Байконуре применяется двухкрановая схема. "Видимо, ошиблись при работе с кранами", — добавил Рогозин.