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Рогозин может познакомиться с Илоном Маском
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Дмитрий Рогозин может познакомиться с Илоном Маском 

News.ru 1 час назад
Фото: Twitter
Глава Роскосмоса планирует визит в Соединённые Штаты Америки и познакомиться с разработками компании SpaceX, принадлежащей Илону Маску.
Во время рабочей поездки Дмитрий Рогозин может посетить космический центр Джонсона, сообщает Интерфакс.
«Мы планируем провести этот визит в 2019 году. Мы сейчас согласовываем параметры этой поездки, кто будет сопровождать господина Рогозина», — заявил руководитель пилотируемых программ NASA Уильям Герстенмайер.
После Техаса руководитель российской корпорации посетит Флориду, где получит возможность осмотреть ракету Dragon2 SpaceX и на другие разработки Илона Маска.
Ранее News.ru писал о заинтересованности со стороны США в сотрудничестве с РФ в освоении Луны. Национальное управление по аэронавтике «ждёт» от РФ разработку транспортной системы для полётов к единственному спутнику Земли и систему управляемой посадки на его поверхность с окололунной станции.
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