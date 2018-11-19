Дмитрий Рогозин может познакомиться с Илоном Маском

Уильям Герстенмайер. «Мы планируем провести этот визит в 2019 году. Мы сейчас согласовываем параметры этой поездки, кто будет сопровождать господина Рогозина», — заявил руководитель пилотируемых программ NASA

После Техаса руководитель российской корпорации посетит Флориду, где получит возможность осмотреть ракету Dragon2 SpaceX и на другие разработки Илона Маска.

Ранее News.ru писал о заинтересованности со стороны США в сотрудничестве с РФ в освоении Луны. Национальное управление по аэронавтике «ждёт» от РФ разработку транспортной системы для полётов к единственному спутнику Земли и систему управляемой посадки на его поверхность с окололунной станции.