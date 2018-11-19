Строительство сегмента МКС завершится в 2022 году

Строительство российского сегмента МКС завершится в 2022 году

Строительство российского сегмента Международной космической станции планируется завершить в 2022 году, сообщил в понедельник генеральный конструктор пилотируемых комплексов России (сотрудник РКК) Евгений Микрин

"К 2022 году планируется завершение строительства российского сегмента МКС путем ввода в ее состав трех новых модулей", — сказал Микрин на конференции, посвященной 20-летию Международной космической станции.

В 2019 году запланирована отправка Многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) "Наука". В 2020 году в состав станции войдет Узловой модуль (УМ) "Причал", а в 2022 году — Научно-энергетический модуль (НЭМ).