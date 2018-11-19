В НАСА назвали желаемые сроки визита Рогозина в США

«Да, мы рассчитываем на первую половину следующего года, примерно в феврале 2019 года. Мы пока находимся в процессе согласования всех деталей», — сказал Герстенмайер, отвечая на вопрос о планируемом визите Рогозина в США.

По его словам, сотрудничество по Международной космической станции «рассматривается как уникальное, в отличие от остальных сфер, затронутых санкциями, — у нас есть возможность работать вместе и поддерживать станцию, и мы работаем по этому принципу», передает РИА «Новости»

Ранее сообщалось, что Рогозина могут временно вывести из-под санкций, чтобы он смог посетить США и обсудить дальнейшее сотрудничество с НАСА.