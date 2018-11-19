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В НАСА назвали желаемые сроки визита Рогозина в США
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В НАСА назвали желаемые сроки визита Рогозина в США 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
В НАСА рассчитывают, что руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин посетит США в феврале 2019 года, заявил замглавы НАСА Уильям Герстенмайер.
«Да, мы рассчитываем на первую половину следующего года, примерно в феврале 2019 года. Мы пока находимся в процессе согласования всех деталей», — сказал Герстенмайер, отвечая на вопрос о планируемом визите Рогозина в США.
По его словам, сотрудничество по Международной космической станции «рассматривается как уникальное, в отличие от остальных сфер, затронутых санкциями, — у нас есть возможность работать вместе и поддерживать станцию, и мы работаем по этому принципу», передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что Рогозина могут временно вывести из-под санкций, чтобы он смог посетить США и обсудить дальнейшее сотрудничество с НАСА.
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