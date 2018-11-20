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Найдены самые маленькие следы динозавров
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Найдены самые маленькие следы динозавров 

Популярная механика + ещё 2 1 час назад
Фото: Dr Anthony Romilio
В июле мы писали о самой большой стопе динозавра — окаменелой стопе, принадлежавшей брахиозавру, одному из крупнейших животных, известных науке. Теперь же, однако, палеонтологи нашли… самые крошечные следы динозавров, оставленные ранее неизвестным видом, особи которого размером были приблизительно с воробья.
Prof Kyung Soo Kim
Следы возрастом около 110 миллионов лет были найдены в формации Чинджу в Южной Корее. Каждый из них составляет в длину около одного сантиметра. Хотя следы в целом напоминают таковые современных птиц, заметны отпечатки лишь двух когтей, что указывает на принадлежность следов именно рапторам, хищным двуногим динозаврам из семейства дромеозаврид (эти динозавры держали свой третий коготь над землей в согнутом положении).
«Крошечные размеры новых следов исключительны; следы были оставлены маленькими динозаврами размером примерно с воробья, — отмечает Энтони Ромилио (Anthony Romilio), автор нового исследования. — Это самые маленькие следы динозавров в мире».
Обнаруженные следы принадлежали динозаврам нового, ранее неизвестного вида, считают ученые (очень маленькие виды динозавров, к примеру из рода микрорапторов, были размером с ворону: их следы, как говорит Ромилио, крупнее тех, что были найдены в Южной Корее.). Ему дали название Dromaeosauriformipes rarus. Впрочем, естественно, остается вопрос, были данные следы оставлены взрослыми особями или же детенышами.
Новое исследование было опубликовано в журнале Scientific Reports, кратко о результатах работы сообщает портал New Atlas.
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