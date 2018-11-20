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Рогозин назвал сроки российской «лунной программы»
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Дмитрий Рогозин назвал сроки российской «лунной программы» 

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О планах полёта наших космонавтов на Луну рассказали в Роскосмосе. Первая экспедиция продлится сразу две недели. Правда, произойдёт это не раньше 2030-го года. Высаживаться на поверхность спутника Земли экипажи будут с окололунной станции — её начнут строить после 2020-го. По словам главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, работать над лунной миссией будут вместе с НАСА.
"Через шесть-семь лет мы можем, используя ракету-носитель "Ангара А-5", когда она будет стартовать с Восточного, обеспечить работоспособную постоянную транспортную систему, которая даже на нынешних кораблях "Союз" сможет достигать Луны", — уверен Дмитрий Рогозин.
Кроме того, Дмитрий Рогозин назвал дату первого — после октябрьской аварии "Союза" — пилотируемого полёта к МКС. Он состоится 3-го декабря. На станцию отправятся россиянин Олег Кононенко, американка Энн Макклейн и канадец Давид Сен-Жак. На пресс-конференции глава Роскосмоса упомянул и историю с дыркой в корабле, пристыкованном к МКС. Американского астронавта в этом никогда не обвиняли, — сказал Рогозин. Расследование ЧП пока продолжается, напоминает телеканал "Россия 24".
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