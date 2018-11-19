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Искусственные глаза для слепых создали в России
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В Россию создали систему, которая поможет слепым «видеть» 

ТК «Звезда» + ещё 3 2 часа назад
Фото: pixabay.com
Изобретение представляет собой аналог сетчатки: на тонкую пленку нанесены «пиксели» из фоточувствительного материала.
Российские ученые создали систему мультиканальной обработки информации СОМСИ, которая позволит незрячим людям самостоятельно ориентироваться в пространстве.
Как пишет газета «Известия», СОМСИ — это небольшой гаджет размером с плеер, который может анализировать окружающую обстановку по видео и звуку. При этом в основе работы устройства лежат алгоритмы искусственного интеллекта.
Изобретение представляет собой аналог сетчатки: на тонкую пленку нанесены «пиксели» из фоточувствительного материала. Устройство передает данные об окружающем пространстве на сервер по интернету, а нейросеть их анализирует и возвращает пользователю голосовые команды или тактильную реакцию.
СОМСИ позволяет быстро идущему человеку получать информацию о поверхности на расстоянии нескольких десятков метров. Изобретение определяет расстояние до предметов с помощью ультразвука, подобно парковочным датчикам.
Отмечается, что благодаря системе распознания звуковых сигналов, устройство может помочь не только слепым, но и людям, имеющим проблемы со слухом.
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