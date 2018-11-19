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Китай успешно запустил четыре микроспутника
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Китай успешно запустил четыре микроспутника 

ТАСС + ещё 11 19 ноября 2018
Фото: EPA
Китай во вторник успешно одновременно вывел на орбиту четыре программно-определяемых микроспутника, в том числе "Тяньпин-1А", "Тяньпин-1B", "Цзядин-1". Об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC).
Как отмечается на официальной странице CASC в социальной сети Wechat, запуск был осуществлен в 07:40 по местному времени (02:40 мск) с космодрома Цзюцюань (провинция Ганьсу, Северо-Западный Китай) при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-2D".
Этот запуск — 292-й для ракет-носителей серии "Чанчжэн". Предыдущий состоялся 19 ноября, когда на орбиту были выведены два космических аппарата навигационной системы Beidou.
КНР активно развивает национальную космическую программу. Помимо метеорологических, телекоммуникационных и навигационных спутников, в стране разрабатываются технологии для исследования астероидов и Марса, к интенсивному изучению поверхности которого китайские ученые намерены приступить в 2020-2025 годах.
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