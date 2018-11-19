Китай создал конкурента GPS и ГЛОНАСС

Китай завершил создание конкурента GPS и ГЛОНАСС

Китай осуществил успешный пуск ракеты-носителя "Чанчжэн-3B" с двумя навигационными спутниками Beidou-3 и таким образом в целом завершил создание глобальной навигационной сети системы Beidou, сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC).

Пуск состоялся в понедельник в 2.07 по местному времени (21.07 мск воскреенья) с космодрома Сичан в провинции Сычуань на юго-западе Китая. Спутники, которые вышли на заданную орбиту спустя три часа, будут работать с остальными 17 спутниками серии Beidou-3, запущенные ранее. Спутники стали 42-м и 43-м по счету в глобальной навигационной системе Beidou-3.

Власти Китая поставили задачу до конца года реализовать план "18+1" по выводу на орбиту спутников для проекта Beidou-3, то есть 18 спутников должны были быть выведены на среднюю околоземную орбиту и один — на геостационарную орбиту. Второго ноября был запущен 17-й по счету в проекте Beidou-3 спутник, который будет работать на геостационарной орбите.

"Таким образом Китай с абсолютным успехом выполнил задачу по созданию глобальной навигационной базовой сети системы Beidou. Это стало ключевым шагом перехода Beidou от внутренней системы к международной. До конца этого года система начнет функционировать и предоставлять базовые навигационные услуги странам и регионам проекта "Один пояс, один путь", — говорится в сообщении.

Ранее в "Белой книге" КНР по космическим исследованиям сообщалось, что Китай планирует в 2018 году начать предоставлять основные навигационные услуги странам вдоль нового Шелкового пути за счет навигационной системы Beidou.

Beidou — создаваемая КНР глобальная навигационная система, которая станет конкурентом американской GPS и российской ГЛОНАСС. Планируется, что к 2020 году система будет предоставлять навигационные услуги по всему миру.

Для ракет-носителей семейства "Чанчжэн" это был уже 291-й запуск и 31-й в этом году.