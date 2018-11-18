Археологи Ингушетии обнаружили бивень древнего слона

Часть бивня древнего слона обнаружили археологи Ингушетии в Малгобекском районе республики. Археологи и палеонтологи полагают, что находке более 2 млн лет, сообщил ТАСС замдиректора археологического центра Ингушетии им. Е. И. Крупнова Умалат Гадиев.

"Нами был найден фрагмент бивня древнего слона в Малгобекском районе в одном из песчаных гравийных карьеров. Первоначальные исследования позволяют полагать, что этому фрагменту около 2 млн лет", — сказал Гадиев.

По его словам, теперь изучением останков древнего животного займутся ученые, на исследование может уйти от нескольких месяцев до года.

"Этим периодом должны заниматься палеонтологи, потому нынешнюю находку вместе с найденным фрагментом кости мамонта в селе Гази-юрт в начале лета мы отправим в палеонтологический институт в Москве. Эти исследования дадут нам определенные результаты для понимания, как развивалась наша территория в отдаленный период", — отметил археолог.

Гадиев напомнил, что подобные находки уже встречались в 2007 году в сельском поселении Нижние Ачалуки. Тогда археологи обнаружили целый скелет южного лесного слона, который жил почти 20 млн лет назад.