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Археологи Ингушетии обнаружили бивень древнего слона
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Археологи Ингушетии обнаружили бивень древнего слона 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Часть бивня древнего слона обнаружили археологи Ингушетии в Малгобекском районе республики. Археологи и палеонтологи полагают, что находке более 2 млн лет, сообщил ТАСС замдиректора археологического центра Ингушетии им. Е. И. Крупнова Умалат Гадиев.
"Нами был найден фрагмент бивня древнего слона в Малгобекском районе в одном из песчаных гравийных карьеров. Первоначальные исследования позволяют полагать, что этому фрагменту около 2 млн лет", — сказал Гадиев.
По его словам, теперь изучением останков древнего животного займутся ученые, на исследование может уйти от нескольких месяцев до года.
"Этим периодом должны заниматься палеонтологи, потому нынешнюю находку вместе с найденным фрагментом кости мамонта в селе Гази-юрт в начале лета мы отправим в палеонтологический институт в Москве. Эти исследования дадут нам определенные результаты для понимания, как развивалась наша территория в отдаленный период", — отметил археолог.
Гадиев напомнил, что подобные находки уже встречались в 2007 году в сельском поселении Нижние Ачалуки. Тогда археологи обнаружили целый скелет южного лесного слона, который жил почти 20 млн лет назад.
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