Межзвездный астероид оказался вдвое меньше

Проанализировав данные телескопа Spitzer, астрономы выяснили, что первый обнаруженный межзвездный объект — астероид Оумуамуа — почти вдвое меньше, чем считали раньше. Результаты исследования опубликованы в The Astronomical Journal.

Астероид 1I/Оумуамуа обнаружили в октябре 2017 года. Сначала его считали кометой, однако потом астрономы сошлись на мнении, что это астероид, причем необычной сигарообразной формы. Согласно предыдущим данным, которые ученые получили с помощью телескопов Pan-STARRS 1, Hubble и других обсерваторий, длина Оумуамуа может быть не более 800 метров. Чтобы получить новые сведения о нем, астрономы NASA в ноябре 2017 года нацелили на астероид инфракрасный телескоп Spitzer.

Однако в течение двух месяцев телескоп так и не смог зафиксировать следов Оумуамуа. Исходя из этого астрономы сделали вывод, что размеры астероида гораздо меньше тех, которые может «увидеть» Spitzer. Чтобы оценить размеры Оумуамуа, ученые решили при помощи трех независимых моделей выяснить предельные габариты объектов, которые может зафиксировать телескоп. Они получили результаты 100, 140 и 440 метров — то есть Spitzer увидел бы любой объект, максимальное измерение которого составляет от 100 до 440 метров. Таким образом, именно в этих пределах и находится длина сигарообразного Оумуамуа.

Кроме того, астрономы выяснили, что астероид отражает в десять раз больше света, чем залетающие в Солнечную систему кометы. Этот вывод ученые сделали благодаря температуре Оумуамуа: чем она меньше, тем больше света и тепла отражает.