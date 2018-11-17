Найдена еще одна звезда с загадочным блеском

Ученые нашли новое светило, яркость которого изменяется необычным образом. Самый известный такой объект — так называемая «Звезда Табби», поведение которой астрономы объясняли самыми разными гипотезами, вплоть до астроинженерных сооружений инопланетян. Результаты опубликованы на сервере препринтов arXiv.org.

Космическая обсерватория Kepler, созданная для поиска экзопланет, обнаружила необычные колебания яркости звезды KIC 8462852, которая больше известна как «Звезда Табби» — по имени одного из первооткрывателей, Табиты Бояджян. Эта звезда больше и горячее Солнца, но в первую очередь интересна тем, что ее излучение загадочным образом изменялось: она тускнела и разгоралась без какой-либо закономерности. Ученые предложили много причин, которые могли бы объяснить это явлени, среди которых, например, вращающаяся вокруг нее мегаструктура инопланетян, огромные облака пыли и огромные рои комет.

В новой работе астрономы пишут о другой звезде с названием VVV-WIT-07, яркость которой также странно колеблется. Наблюдения, которые вели с 2010 по 2018 годы, не позволили выявить какой-либо закономерности в изменения блеска, однако он иногда уменьшался на 80%, в то время как Звезда Табби тускнеет только до 20%, что, впрочем, также очень много для подобных светил.

Существует еще одна звезда с необычными изменения яркости — J1407, которую называют еще «Объектом Мамаджека» по имени первооткрывателя Эрика Мамаджека. В 2012 году выяснилось, что яркость этого объекта уменьшается на 95%, однако в этих изменениях прослеживается периодическая закономерность, что позволило объяснить их наличием спутника — крупной планеты или коричневого карлика — с невероятно обширной системой колец, в сотни раз большей, чем у Сатурна.

Открытие нескольких звезд с необычными изменениями яркости может говорить о том, что они относительно распространены. Тем не менее, некоторые астрономы сомневаются в истинном сходстве VVV-WIT-07 и KIC 8462852. Дело в том, что Звезда Табби достаточно стара и не должна проявлять собственной активности, в то время как VVV-WIT-07 молода, и, следовательно, большие изменения яркости могут быть связаны с ее внутренними процессами. Также на луче зрения к VVV-WIT-07 находится существенно больше галактической пыли, которая также вносит существенные искажения в свет. Авторы новой работы надеются получить наблюдательное время на крупных телескопах, чтобы получить намного более детальную информацию об излучении данного объекта.