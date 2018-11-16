Стало известно о речных каньонах на Марсе

Астрономы выяснили, как возникли гигантские речные каньоны на Марсе

Большие каньоны на Марсе возникли не в результате постоянного течения рек, а благодаря "великим потопам", возникавшим при обрушении стенок "кратерных" озер на Марсе. Их фотографии и описание были опубликованы в журнале Geology.

"Подобные черты рельефа быстро исчезают с лица Земли, однако на Марсе, где давно нет тектоники и водной эрозии, эти каньоны просуществовали 3,7 миллиарда лет и дожили до нас в первозданном виде. Теперь у нас есть возможность изучить то, как гигантские потоки воды двигались по его поверхности в далеком прошлом", — рассказывает Калеб Фассетт (Caleb Fassett) из Центра космических полетов НАСА имени Маршалла (США).

Допотопная эпоха

За последние годы ученые нашли множество намеков на то, что на поверхности Марса в глубокой древности существовали реки, озера и целые океаны воды. С другой стороны, часть планетологов считает, что даже в древние эпохи Марс был слишком холодным для постоянного существования океанов, и его вода могла находиться в жидком состоянии лишь во времена извержений вулканов, потухших миллиарды лет назад.

Недавно эти представления пошатнулись — планетологи нашли на фотографиях некоторых марсианских кратеров у экватора красной планеты, таких как Исток и Йезеро, и в северных полярных широтах, такие как Лио, следы потоков воды, которые совсем недавно по геологическим меркам, несколько десятков или сотен миллионов лет назад, двигались по поверхности Марса.

Это открытие заставило многих ученых гадать, как жидкая вода могла попасть на поверхность Марса и просуществовать там достаточно долго для формирования сети глубоких и очень длинных и разветвленных каналов в породах рядом со склонами этих кратеров.

Эти споры, как отмечает Фассетт, во многом связаны с тем, что ученые пока не знают, как именно родились эти каньоны. Их "родителями" могли выступать как относительно неглубокие и медленные воды рек, вытачивавшие эти каналы на протяжении многих миллионов лет, так и "великие потопы", обрушивавшие на горы миллиарды тонн воды за считанные часы и дни.

Марс первозданный

Фассетт и его коллеги выяснили, что вторая теория была ближе к истине, изучая детальные снимки кромок кратера Йезеро, полученных недавно при помощи камеры HiRISE, установленной на борту зонда MRO. Этот кратер может стать одной из точек посадки марсохода Mars-2020, что заставило ученых НАСА еще раз детально его изучить.

Используя эти снимки, планетологи создали трехмерную модель Йезеро, которая помогла им оценить, как много воды могло проходить через каждую часть этих каньонов, учитывая различия в высоте между их разными участками и марсианскую силу притяжения.

Если эти каналы возникли в результате гигантского потопа, то логично будет предположить, что их объем соответствует тому, как много воды прошло через них в момент их формирования. Соответственно, ближе к стенкам кратера эти каньоны должны быть шире и глубже, а в более далеких регионах — будут заметно меньше.

В том же случае, если они были проточены водами рек, то тогда "пропускная способность" каньона будет зависеть в основном от местной топографии, а не расстояния до кромки полуразрушенного кратера.

Как показали снимки с MRO, размеры каналов действительно были связаны с расстоянием до стенок Йезеро, что указало на их "потопное" происхождение. С одной стороны, это говорит о том, что на Марсе действительно могли существовать крупные водоемы, а с другой — пока не подтверждает то, что они могли существовать достаточно долгое время, заключают ученые.