Microsoft может выпустить Xbox One без дисковода

Согласно изданию Thurrott, компания Microsoft работает над созданием консоли Xbox One без дисковода, которую рассчитывает выпустить в следующем году.

Без сомнения, Microsoft уже работает над Xbox следующего поколения, однако возможно, что компания еще выпустит консоль текущего поколения — Xbox One — в новых конфигурациях. Согласно источникам портала Thurrott, Microsoft сейчас занята созданием нескольких новых версий Xbox One, в том числе версии без дисковода. Это, как предполагается, позволит снизить стоимость приставки — для тех людей, которые не используют физические копии видеоигр или фильмов — примерно на 100 долларов. Причем, по информации Thurrott, компания готовит и готовит специальную программу, которая позволит «обменять» физическую копию игры на код для загрузки цифровой версии.

Другой новой версией, как сообщается, может стать обновленный Xbox One S, который также будет дешевле, однако по-прежнему будет включать дисковод. В Microsoft, согласно инсайдерам, понимают, что некоторые люди по-прежнему предпочитают физические носители, не хотят полностью переходить на «цифру».

Пока это, разумеется, не более чем слухи. Когда Microsoft официально анонсирует новые системы (и анонсирует ли вообще), на данный момент неизвестно.