Ещё
Обнаружен самый яркий объект во Вселенной
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Резолюция ООН по Крыму, отчаянный шаг Кокорина и другие события дня
Резолюция ООН по Крыму, отчаянный шаг Кокорина и другие события дня

Обнаружен самый яркий объект во Вселенной 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: НАСА
Ученые Лаборатории реактивного движения в Пасадене (США) обнаружили самую яркую галактику из известных на настоящий момент. W2246-0526 получает энергию благодаря поглощению вещества от трех карликовых галактик-спутников. По оценкам, в центре нее находится черная дыра массой в четыре миллиарда Солнц, однако экстремальная светимость указывает на то, что эта масса должна быть гораздо больше. Причины этого не соответствия пока остаются неизвестными. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.
W2246-0526 удалена от Земли на 12,4 миллиарда световых лет, а ее светимость в 350 триллионов раз больше светимости Солнца. Результаты наблюдения с помощью комплекса радиотелескопов ALMA (Atacama Large Millimeter Array), расположенного в пустыне Атакама (Чили), показали, что источником яркого света является облако горячего газа и пыли, расположенное в окрестностях сверхмассивной черной дыры. При этом вещество, падающее в черную дыру, разогревается до порядка миллионов градусов и излучает свет.
Показано, что W2246-0526 «кормится» веществом от трех галактик-соседей, и этот процесс может наблюдаться еще несколько сотен миллионов лет. Эта галактика попадает в особую категорию космических объектов, называемых горячими пылевыми галактиками (англ. Hot DOG), однако она отличается от других представителей своей большой яркостью. по мнению ученых, она представляет собой ключевую стадию в эволюции высокоэнергетических галактик, называемых квазарами.
Последние новости
Москве предсказали тяжелый конец декабря Кремль отреагировал на обещание Японии по Курилам Малайзия пожаловалась России на Су-30МКМ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Семья Раймонда Паулса «сбежала» из Латвии37
Тест на русский менталитет47
Путин внезапно появился в аптеке178
Польская церковь отреклась от Киева137
В Донбассе ликвидирован Гера454
Видео
01:41
Российскую технику сочли «безумными древними машинами»
Оружие Армия
00:16
«Петр Великий» выпустил ракето-торпеду
Армия Оружие
00:26
ОП обсудит вопрос перехода на летнее время
Общество
01:00
Москвичей предупредили о коллапсе на дорогах
Новости Москвы
01:14
Умер Жорес Медведев
Наука
04:13
Кремль прокомментировал «сладкую жизнь» Цеповяза
Политика
01:04
В Сети сравнили цены в столовых Госдумы и «Газпром нефти»
Общество
00:43
Начался суд над краснодарскими людоедами
Криминал Происшествия
00:50
Легенду программы «Время» выселяют из квартиры
Шоу-бизнес Экономика
01:27
Отмеченный Путиным Билан раскрыл тайну имени
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение