Обнаружен самый яркий объект во Вселенной

Ученые Лаборатории реактивного движения в Пасадене США ) обнаружили самую яркую галактику из известных на настоящий момент. W2246-0526 получает энергию благодаря поглощению вещества от трех карликовых галактик-спутников. По оценкам, в центре нее находится черная дыра массой в четыре миллиарда Солнц, однако экстремальная светимость указывает на то, что эта масса должна быть гораздо больше. Причины этого не соответствия пока остаются неизвестными. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

W2246-0526 удалена от Земли на 12,4 миллиарда световых лет, а ее светимость в 350 триллионов раз больше светимости Солнца. Результаты наблюдения с помощью комплекса радиотелескопов ALMA (Atacama Large Millimeter Array), расположенного в пустыне Атакама (Чили), показали, что источником яркого света является облако горячего газа и пыли, расположенное в окрестностях сверхмассивной черной дыры. При этом вещество, падающее в черную дыру, разогревается до порядка миллионов градусов и излучает свет.

Показано, что W2246-0526 «кормится» веществом от трех галактик-соседей, и этот процесс может наблюдаться еще несколько сотен миллионов лет. Эта галактика попадает в особую категорию космических объектов, называемых горячими пылевыми галактиками (англ. Hot DOG), однако она отличается от других представителей своей большой яркостью. по мнению ученых, она представляет собой ключевую стадию в эволюции высокоэнергетических галактик, называемых квазарами.