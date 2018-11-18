Ещё
SpaceX не будет дорабатывать вторую ступень ракеты Falcon-9
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

SpaceX не будет дорабатывать вторую ступень ракеты Falcon-9 

РИА Новости + ещё 14 52 минуты назад
Фото: © Flickr / SpaceX
Компания SpaceX отказалась от идеи доработки второй ступени ракеты-носителя Falcon-9 для ее повторного использования, сообщил в воскресенье в своем Twitter глава компании Илон Маск.
"Кстати, SpaceX больше не планирует модернизацию второй ступени Falcon-9 для повторного использования. Вместо этого ускоримся с BFR (Big Falcon Rocket — ред.). Новый дизайн очень впечатляет! Очаровательно парадоксально!" — написал он.
При этом в ответе одному из его читателей он уточнил, что дизайн претерпел "радикальные изменения".
Первая ступень Falcon-9 уже неоднократно успешно возвращалась на Землю и использовалась повторно. В апреле Маск заявил о планах сделать и вторую ступень возвращаемой. Повторное использование позволяет компании снизить стоимость запусков и сделать космические полеты более доступными.
BFR (Big Falcon Rocket) — ракета, которая сейчас находится на этапе строительства и должна стать частью проекта полета на Луну в 2023 году. По предварительной оценке владельца SpaceX, создание системы BFR обойдется в сумму более 5 миллиардов долларов.
Последние новости
В Аргентине обнаружили пропавшую год назад подлодку "Сан-Хуан" Родители поддержали учительницу, избившую ученика Петросян и Степаненко: чем закончился развод
Комментарии2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дана Борисова объяснила, почему не удалось помочь Осину20
Найдена записка смертницы, устроившей взрыв в Грозном232
Тест на русский менталитет47
«Умер в одиночестве, ему не к кому было даже обратиться»379
Бездомная облила кислотой посетителей кафе8
Видео
00:31
«Клочья одни валяются»: видео с места взрыва в Грозном
Происшествия
00:46
Петросян необычно отметил развод со Степаненко
Шоу-бизнес
01:22
Мэй ответит оппонентам в прямом эфире
Европа В мире
01:30
«Куда по помытому?» Покупателей заставили разуться
Общество
01:14
Гей, враг и ученица: кто придет на смену Меркель
В мире Статьи
01:04
Шойгу отучил НАТО диктовать условия России
Армия Статьи
03:26
Лондон отреагировал на новые данные по Петрову и Боширову
В мире
03:00
«В МИДе давно так не смеялись»
Политика Статьи
07:00
Захарова рассказала анекдот от Bellingcat
Политика
01:15
Корабли Черноморского флота подняли по тревоге
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение