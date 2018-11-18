SpaceX не будет дорабатывать вторую ступень ракеты Falcon-9

Компания SpaceX отказалась от идеи доработки второй ступени ракеты-носителя Falcon-9 для ее повторного использования, сообщил в воскресенье в своем Twitter глава компании Илон Маск

"Кстати, SpaceX больше не планирует модернизацию второй ступени Falcon-9 для повторного использования. Вместо этого ускоримся с BFR (Big Falcon Rocket — ред.). Новый дизайн очень впечатляет! Очаровательно парадоксально!" — написал он.

При этом в ответе одному из его читателей он уточнил, что дизайн претерпел "радикальные изменения".

Первая ступень Falcon-9 уже неоднократно успешно возвращалась на Землю и использовалась повторно. В апреле Маск заявил о планах сделать и вторую ступень возвращаемой. Повторное использование позволяет компании снизить стоимость запусков и сделать космические полеты более доступными.

BFR (Big Falcon Rocket) — ракета, которая сейчас находится на этапе строительства и должна стать частью проекта полета на Луну в 2023 году. По предварительной оценке владельца SpaceX, создание системы BFR обойдется в сумму более 5 миллиардов долларов.