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Первая ступень Falcon 9 села в море
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SpaceX осуществила посадку первой ступени ракеты Falcon 9 в море 

ТК «Звезда» + ещё 6 1 час назад
Фото: кадр Youtube
Ракета-носитель выведет на орбиту коммуникационный спутник Es'hail 2, принадлежащий катарской компании Es'hail Sat.
Компания SpaceX осуществила 15 ноября пуск ракеты-носителя Falcon 9 с американского космодрома во Флориде с катарским коммуникационным спутником Es'hail-2.
Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал в 23.46 мск, а SpaceX вела прямую трансляцию.
Отделение первой ступени ракеты-носителя произошло в штатном режиме через три минуты после старта. Затем была осуществлена ее посадка на морскую платформу «of course I still Love You» в Атлантическом океане.
Сохраненная первая ступень совершила свой первый полет в июле при запуске канадского спутника Telstar 19 V. Так компания надеется «сэкономить» на космических полетах. Для SpaceX это уже 18-й старт с начала 2018 года.
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