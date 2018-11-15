Ещё
Мощная солнечная буря обрушится на Землю
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мощная солнечная буря обрушится на Землю 18 ноября 

Аргументы Недели + ещё 2 1 час назад
Фото: pixabay.com
Специалисты предупреждают о том, что к Земле движется солнечная буря. Шторм состоит из солнечных частиц, которые настигнут нашу планету 18 ноября, пишет сегодня британское издание.
Частицы высвобождаются из так называемой корональной дыры, которая открылась в атмосфере Солнца. Их поток будет столь силен, что достигнет поверхности Земли.
В зависимости от того, в какое полушарие Земли попадет солнечный ветер, люди смогут наблюдать Южное (aurora australis) или Северное (aurora borealis) полярное сияние.
Помимо чудес природы солнечная буря может негативно сказаться на Земле. Возможны перебои GPS-навигации, сигнала мобильного телефона и спутникового телевидения.
Кроме того, возможно увеличение напряжения в линиях электропередач, что может повлечь за собой отключение трансформаторных подстанций.
Также, как отмечают медики, в этот день ожидаются несильные, но вполне ощутимые, в особенности для метеозависимых людей, колебания магнитных полей.
Аргументы Недели: последние новости
Рогозин напомнил разработчикам систем спасения космонавтов про Сталина В Китае найдена вторая терракотовая армия В небе над Ирландией пилоты зафиксировали НЛО
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москву заметет83
Схватка школьницы и педофила попала на видео100
Премьер Чехии рассказал о счастье сына в Крыму30
В Китае оценили возможность военного союза с РФ51
Девушка с отрубленными руками оценила приговор мужу130
Видео
01:41
Российскую технику сочли «безумными древними машинами»
Оружие Армия
01:27
Отмеченный Путиным Билан раскрыл тайну имени
Шоу-бизнес
03:34
Путин подтвердил желание Японии заключить мир
Политика Азия
00:55
Сотрудники МВД случайно «слили» секретные сведения
Происшествия
04:13
Цеповяз проедал 5 пенсий в месяц
Происшествия
02:48
В храме Василия Блаженного появилась удобная навигация
Новости Москвы
03:45
Москвичей предупредили об аномалии
Погода Новости Москвы
01:36
Учитель избила ученика в школе в Хабаровском крае
Происшествия Образование
05:09
Девушка с отрубленными руками оценила приговор мужу
Происшествия
04:53
Путин высказался о выборах на Украине
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение