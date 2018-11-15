Ещё
Найдена здравствующая популяция белых медведей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Найдена здравствующая популяция белых медведей 

Индикатор + ещё 1 53 минуты назад
Фото: Pixnio
Ученые выяснили, что в Чукотском море между Россией и Аляской обитает популяция белых медведей, которая незначительно пострадала от климатических изменений. В то же время бо́льшая часть этих животных находится под угрозой из-за исчезновения льдов в Арктике. Результаты опубликованы в журнале Scientific Reports.
Белый медведь (Ursus maritimus) — это один из видов, в наибольшей степени страдающих от глобального потепления. Этому крупнейшему наземному хищнику планеты лед нужен как для охоты, так и для выведения потомства. Взрослые особи проводят несколько месяцев в году на шельфовых ледниках и льдах вокруг арктических архипелагов, где водится их основная добыча — тюлени. По современным оценкам сейчас на Земле обитает 19 субпопуляций белого медведя общей численностью около 26 тысяч особей, но в целом их численность снижается.
«Основная угроза для вида — таяние морского льда вследствие изменения климата, — говорит ведущий автор работы Эрик Регир из Вашингтонского университета (США). —Однако численность некоторых субпопуляций уже снижается, в то время как другие чувствуют себя нормально».
Авторы новой работы выяснили, что с 2008 по 2016 годы количество медведей в Чукотском море не уменьшалось. Сейчас численность этой группы биологи оценивают в 3000 особей. Однако биологи высказывают лишь сдержанный оптимизм, ведь дальнейшее изменение климата поставит под угрозу выживаемость белых медведей и в этом регионе.
Индикатор: последние новости
У ближайшей одиночной звезды нашли экзопланету Впервые найден подледный метеоритный кратер В Египте раскопали уникальную гробницу с забальзамированными жуками
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москву заметет82
Схватка школьницы и педофила попала на видео99
Премьер Чехии рассказал о счастье сына в Крыму21
В Китае оценили возможность военного союза с РФ50
Девушка с отрубленными руками оценила приговор мужу124
Видео
01:41
Российскую технику сочли «безумными древними машинами»
Оружие Армия
01:27
Отмеченный Путиным Билан раскрыл тайну имени
Шоу-бизнес
03:34
Путин подтвердил желание Японии заключить мир
Политика Азия
00:55
Сотрудники МВД случайно «слили» секретные сведения
Происшествия
04:13
Цеповяз проедал 5 пенсий в месяц
Происшествия
02:48
В храме Василия Блаженного появилась удобная навигация
Новости Москвы
03:45
Москвичей предупредили об аномалии
Погода Новости Москвы
01:36
Учитель избила ученика в школе в Хабаровском крае
Происшествия Образование
05:09
Девушка с отрубленными руками оценила приговор мужу
Происшествия
04:53
Путин высказался о выборах на Украине
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение