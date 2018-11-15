Найдена здравствующая популяция белых медведей

Ученые выяснили, что в Чукотском море между Россией Аляской обитает популяция белых медведей, которая незначительно пострадала от климатических изменений. В то же время бо́льшая часть этих животных находится под угрозой из-за исчезновения льдов в Арктике. Результаты опубликованы в журнале Scientific Reports.

Белый медведь (Ursus maritimus) — это один из видов, в наибольшей степени страдающих от глобального потепления. Этому крупнейшему наземному хищнику планеты лед нужен как для охоты, так и для выведения потомства. Взрослые особи проводят несколько месяцев в году на шельфовых ледниках и льдах вокруг арктических архипелагов, где водится их основная добыча — тюлени. По современным оценкам сейчас на Земле обитает 19 субпопуляций белого медведя общей численностью около 26 тысяч особей, но в целом их численность снижается.

«Основная угроза для вида — таяние морского льда вследствие изменения климата, — говорит ведущий автор работы Эрик Регир из Вашингтонского университета (США). —Однако численность некоторых субпопуляций уже снижается, в то время как другие чувствуют себя нормально».

Авторы новой работы выяснили, что с 2008 по 2016 годы количество медведей в Чукотском море не уменьшалось. Сейчас численность этой группы биологи оценивают в 3000 особей. Однако биологи высказывают лишь сдержанный оптимизм, ведь дальнейшее изменение климата поставит под угрозу выживаемость белых медведей и в этом регионе.