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Тайны Марианской впадины: Земля «пожирает» океаны
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Подсчитано количество утекаемой через Марианскую впадину воды 

Рамблер + ещё 1 15 ноября 2018
Земля «выпивает» больше морской воды через Марианскую впадину, чем считалось ранее, к такому выводу пришли американские ученые, сообщает сайт New Atlas. В новом исследовании говорится о том, что мантия является домом для гораздо большего количества воды, чем считалось ранее.
В Марианской впадине нашли доисторическую акулу
Наблюдения за сейсмической активностью вокруг Марианской впадины показали, что тектонические плиты в зоне субдукции (линейно протяжённая зона, вдоль которой происходит погружение одних блоков земной коры под другие. — Прим. Рамблера) забирают куда больше воды глубоко в Землю, чем считалось ранее. Это может изменить наше понимание глобального водного цикла.
Марианская впадина известна тем, что она является самой глубокой частью океана, составляя почти 11 000 м в самой глубокой из известных точек. Так получилось потому, что впадина — это место встречи двух тектонических плит — крошечной Марианской плиты и огромной Тихоокеанской плиты. Будучи более плотной и более старой, последняя, действительно, уходит под первую, что позволяет огромному количеству морской воды стекать через трещины в земную кору и верхнюю мантию.
Но это не просто жидкость. При более высокой температуре и давлении на этой глубине вода может быть заперта в породах нижней плиты в виде водных минералов, которые затем погружаются глубже в мантию. По данным специалистов, за последний миллион лет таким образом под планетную кору попало около 80 миллионов тонн воды. В четыре раза больше, чем предполагалось ранее. Если эта тенденция применима к другим подобным регионам по всему миру, то в глубокой мантии может быть в три раза больше воды, чем мы думали, говорят ученые.
«Предыдущие оценки сильно различаются по количеству воды, которая субдукционируется глубже 60 миль (97 км)», — говорит Дуглас А. Винс, консультант по исследованиям. — Основным источником неопределенности в этих расчетах было начальное содержание воды в субдукционной верхней мантии».
Чтобы лучше во всем разобраться, исследователи из Университета Вашингтона в Сент-Луисе — частного исследовательского университета — использовали сеть из 19 сейсмографов, развернутых на дне океана вокруг Марианской впадины, подкрепленных семью наземными на близлежащих Марианских островах. С помощью этих инструментов команда отследила сейсмические движения за год, чтобы более подробно изучить структуру и скорость смещения пластин.
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