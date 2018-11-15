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В Индии нашли «предка человека» возрастом 11 миллионов лет
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В Индии нашли «предка человека» возрастом 11 миллионов лет 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Ansuya Bhandari / Birbal Sahni Institute of Palaeosciences
Индийские ученые обнаружили на западе страны челюсть примата, возраст которой оценивается в 10-11 миллионов лет.
Исследование опубликовано в журнале PLOS ONE, а коротко о нем рассказывает портал Phys.org. Находка была сделана в районе Катч на территории штата Гуджарат.
Команда из Института палеонаук имени Бирбала Сахни обнаружила верхнюю челюсть "предка человека" — примата из группы hominoids. Ее представителями являются шимпанзе, орангутаны и гориллы, а также люди.
Рентгенографическая томография позволила изучить остатки клыков и других зубов, их эмаль и корни. Анализ показал, что останки принадлежали взрослому представителю рода Sivapithecus. Однако вид идентифицировать не удалось.
Авторы исследования датировали находку поздним миоценом. По их мнению, возраст кости составляет 10-11 миллионов лет. К слову, это первая ископаемая миоценовая обезьяна, которая была обнаружена на территории Индостана.
"Это важное открытие для понимания эволюции "великих обезьян" и людей, — считает соавтор исследования Ансуя Бхандари. — Можно сказать, что в Катче найден предок человека возрастом до 11 миллионов лет".
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