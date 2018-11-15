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Ученые учат летать дрон-муху
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NTD: дрон-муха в Нидерландах учится летать 

RT на русском 36 минут назад
Фото: NTD
Голландские учёные работают над созданием беспилотных летательных аппаратов, которые могли бы перемещаться по аналогии с насекомыми. Пока разработанный ими робот-муха может продержаться в воздухе всего пять минут. Но исследователи надеются, что вскоре выпустят более быстрые, компактные и манёвренные дроны, передаёт NTD.
Исследователи в Нидерландах разработали небольшого робота с крыльями. Своими движениями он напоминает муху или другое летающее насекомое. Учёные надеются, что однажды их разработка поможет создавать дроны нового поколения.
Назвали аппарат DelFly. Размах крыльев — 33 сантиметра, а весит он 29 граммов. Пока летает в течение пяти минут.
Всего у робота четыре крыла, которые делают 17 взмахов в секунду. Дрон может поднять груз весом четыре грамма — то есть, это может быть камера или какой-то датчик. Разработчик из Делфтского технического университета говорит, что каждая пара крыльев работает независимо.
МАТЕЙ КАРАСЕК, разработчик DelFly:
Там два крошечных мотора. Каждый приводит в движение пару крыльев. Правая и левая половины работают независимо. И когда все крылья машут одновременно, это создаёт подъёмную силу. Поэтому робот может летать.
Инженеры поставили перед собой цель повторить сложные движения летающих насекомых. Они надеются, что это поможет им в будущем создавать более быстрые и манёвренные дроны.
ФЛОРИАН МЁЙРЕС, исследователь насекомых:
Мы хорошо понимаем, что эти насекомые избегают опасности с помощью манёвров. Однако мы не знаем, что происходит у них в голове, в нейронной системе. Используя этого робота, мы сможем провести тесты.
Учёные хотят создавать дроны размером с насекомых. Их можно будет использовать, например, в сельском хозяйстве на полях — чтобы они проверяли состояние посевов.
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