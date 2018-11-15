Цукерберг запретил iPhone в офисе Facebook

Создатель Facebook Марк Цукерберг запретил своим сотрудникам пользоваться любой продукцией Apple . Теперь в компании разрешены только гаджеты на операционной системе Android.

Решение принято после конфликта с исполнительным директором компании Apple Тимом Куком , который обвинил социальную сеть в слежке за своими пользователями.

В интервью телеканалу MSNBC директор Apple назвал «жуткими» таргетированные рекламные объявления, которые преследуют пользователей на основании полученных персональных данных, информирует «Ридус»

После заявления Кука Apple внедрила в свои устройства возможность блокировки перекрёстного отслеживания на сайтах. Данная функция препятствует обмену логами между веб-ресурсами, минимизируя количество баннеров с рекламой тех товаров, которые пользователи просматривали ранее.

Ранее News.ru сообщал, что «Яблочные» пользователи неожиданно столкнулись с блокировкой Apple ID. Для восстановления доступа юзерам необходимо ответить на вопросы или ввести номер телефона, а некоторым даже потребуется сбросить пароли.