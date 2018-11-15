Ещё
Цукерберг запретил iPhone в офисе Facebook
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Москву заметет
Москву заметет

Цукерберг запретил iPhone в офисе Facebook 

News.ru + ещё 9 2 часа назад
Фото: Ron Sachs/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Создатель Facebook Марк Цукерберг запретил своим сотрудникам пользоваться любой продукцией Apple. Теперь в компании разрешены только гаджеты на операционной системе Android.
Решение принято после конфликта с исполнительным директором компании Apple Тимом Куком, который обвинил социальную сеть в слежке за своими пользователями.
В интервью телеканалу MSNBC директор Apple назвал «жуткими» таргетированные рекламные объявления, которые преследуют пользователей на основании полученных персональных данных, информирует «Ридус».
После заявления Кука Apple внедрила в свои устройства возможность блокировки перекрёстного отслеживания на сайтах. Данная функция препятствует обмену логами между веб-ресурсами, минимизируя количество баннеров с рекламой тех товаров, которые пользователи просматривали ранее.
Ранее News.ru сообщал, что «Яблочные» пользователи неожиданно столкнулись с блокировкой Apple ID. Для восстановления доступа юзерам необходимо ответить на вопросы или ввести номер телефона, а некоторым даже потребуется сбросить пароли.
News.ru: последние новости
Телефон Nokia с большой батареей привезут для россиян Роскосмос тянет «Сферу» Первый собственный суперкомпьютер появится в России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Девушка с отрубленными руками оценила приговор мужу78
Схватка школьницы и педофила попала на видео36
Кого называют «друзьями Путина» в Европе161
Москвичей предупредили об аномалии4
Навальный против России: ЕСПЧ вынес решение526
Видео
01:41
Российскую технику сочли «безумными древними машинами»
Оружие Армия
01:27
Отмеченный Путиным Билан раскрыл тайну имени
Шоу-бизнес
03:34
Путин подтвердил желание Японии заключить мир
Политика Азия
00:55
Сотрудники МВД случайно «слили» секретные сведения
Происшествия
04:13
Цеповяз проедал 5 пенсий в месяц
Происшествия
02:48
В храме Василия Блаженного появилась удобная навигация
Новости Москвы
03:45
Москвичей предупредили об аномалии
Погода Новости Москвы
01:36
Учитель избила ученика в школе в Хабаровском крае
Происшествия Образование
05:09
Девушка с отрубленными руками оценила приговор мужу
Происшествия
04:53
Путин высказался о выборах на Украине
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение