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В Гренландии обнаружены следы древнего катаклизма
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В Гренландии обнаружены следы древнего катаклизма 

Мир24 32 минуты назад
Фото: МТРК «МИР» / Jensbn
В Гренландии обнаружили огромный метеоритный кратер, площадь которого в пять раз превышает Париж. Он скрывался под почти километровым слоем льда, сообщает Science Advances.
Катаклизм произошел во время последнего ледникового периода. В Землю врезался космический объект, ширина которого составляла около тысячи метров, а вес — 12 миллионов тонн. Ученые подсчитали, что осколки должны были разлететься на несколько сотен миль и, возможно, даже достигли берегов современной Канады.
Этот метеорит можно было сравнить с 47 бомбами, сброшенными на Хиросиму. Пространство на сто километров вокруг оказалось полностью выжжено.
Люди в то время еще не заселили этот регион, но все животные и птицы, скорее всего, моментально погибли. Взрыв также привел к таянию ледяного покрова, и в пролив Нэрса, отделяющий Гренландию от острова Элсмир, хлынула пресная вода. Это сильно повлияло на глобальные океанские течения.
Кратер обнаружили и смогли изучить благодаря радиолокационному зондированию. Но ученые пока затрудняются с точной датировкой, называя период между тремя миллионами и двенадцатью тысячами лет назад. Судя по хорошей сохранности кратера, он довольно молод (по геологическим меркам).
Ранее сообщалось, что исследователи обнаружили первый на Земле ледяной вулкан. Он расположен на полуострове Ямал. Раньше считалось, что такое явление характерно лишь для других планет.
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