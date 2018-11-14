У ближайшей звезды нашли «большую сестру» Земли

Астрономы нашли «большую сестру» Земли у ближайшей звезды

Европейские астрономы открыли относительно небольшую "супер-Землю", вращающуюся вокруг звезды Барнарда, ближайшего к нам одиночного светила. Ее описание и первые снимки были представлены в журнале Nature.

"Звезда Барнарда имеет достаточно дурную репутацию среди астрономов — в прошлом, многие люди неоднократно говорили об открытии планет рядом с ней, и все эти заявления впоследствии опровергались. Мы надеемся, что на этот раз она нас не обманет", — заявил Гильем Англада-Эскуде (Guillem Anglada-Escude) из университета королевы Марии в Лондоне.

Точка на небе

Два года назад Англада-Эскуде и его коллеги стали авторами удивительного открытия — им удалось обнаружить небольшую землеподобную планету у Проксимы Центавра, красного карлика из тройной системы Альфа Центавра и ближайшей к нам звезды.

Изначально ученые думали, что Проксима b является ближайшей к нам каменистой планетой, больше всего похожей на Землю по всем своим характеристикам. Сегодня многие планетологи считают, что жизнь на ней невозможна из-за беспокойного характера красного карлика, на чьей поверхности постоянно возникают вспышки, способные "содрать" атмосферу с планеты.

Совершив это открытие, Англада-Эскуде задумались, существуют ли подобные планеты и у других ближайших к нам звезд, большая часть которых является красными карликами — звезды Барнарда, удаленной от Земли всего на шесть световых лет, и Ross 154, расположенной в почти десяти световых годах от Солнечной системы.

Для поиска этих планет ученые создали проект Pale Red Dot, названный так по аналогии с фотографией Земли, полученной зондом "Вояджер-1" в 1990 году с расстояния в 6 миллиардов километров от нашей планеты, которую великий астроном Карл Саган назвал "тусклой синей точкой" в одной из своих публичных лекций.

В рамках этого проекта Англада-Эскуде и его коллеги следили за этими звездами на протяжении 90 дней при помощи инструмента HARPS, установленного на 3,6 метровом телескопе в чилийской обсерватории Ла-Силла.

Этот прибор, как объясняют планетологи, улавливает малейшие "дрожания" в положении звезд на небосводе, возникающие в результате их гравитационных взаимодействий с планетами. Это помогает находить их даже в тех случаях, если экзомиры не проходят по диску светил и не вызывают их временные потускнения.

Старшая сестра Земли

Ставка на подобный подход, как отметил Англада-Эскуде на пресс-конференции, практически сразу дала результат. Проанализировав архивы последних 20 лет наблюдений за звездой Барнарда, подготовленные участниками Pale Red Dot, а также изучая ее при помощи HARPS и других инструментов на протяжении двух последних лет, ученые нашли "99% намеки" на существование планеты у этого светила.

Эта планета, как отмечают ученые, находится на рекордно большом расстоянии от светила для красных карликов. Она совершает один виток вокруг него за 233 дня и удалена от него на примерно такое же расстояние, как и Венера от Солнца. Ее масса, по текущим оценкам иcследователей, примерно в 3,5 раза больше, чем у Земли, что позволяет причислить ее к числу относительно небольших "супер-Земель".

Солнечная система и близлежащие звезды

Несмотря на меньшее расстояние до звезды, эта планета получает примерно в 50 раз меньше света и тепла, чем Земля из-за небольших размеров и тусклости звезды Барнарда. По этой причине жизнь на ее поверхности вряд ли может существовать — типичные температуры на ее поверхности не превышают минус 170 градусов Цельсия.

Если же она обладает густой атмосферой, содержащей в себе много парниковых газов, то тогда она будет похожей на Марс по климату, что оставляет небольшие шансы на существование жизни на ее поверхности. Точный ответ на этот вопрос ученые смогут получить только тогда, когда они узнают, есть ли у нее атмосфера и из чего она состоит.

Это произойдет очень скоро — небольшое расстояние до звезды Бернарда, а также ее тусклый характер, делают ее планетную свиту главным кандидатом на получение первых детальных снимков миров за пределами Солнечной системы.