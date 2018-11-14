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Россия обзаведется орбитальной станцией
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Национальная орбитальная станция может появиться в России 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Новый космический исследовательский комплекс может быть создан на базе элементов, разрабатываемых для российского сегмента МКС.
Перспектива создания национальной орбитальной станции изучается в России. Информация об этом опубликована в ежеквартальном отчете ракетно-космической корпорации «Энергия».
«Планируется, что в ближайшие годы в состав российского сегмента МКС войдут многоцелевой лабораторный модуль, узловой модуль и научно-энергетический модуль. Партнеры по программе МКС договорились о том, что эксплуатация станции будет продолжаться, по крайней мере, до 2024 года», — говорится в отчете.
В документе отмечено, что орбитальный комплекс предполагается создать на смену Международной космической станции.
«Рассматривается возможность создания национальной орбитальной станции на базе элементов, разрабатываемых корпорацией для российского сегмента МКС», — следует из документа.
Ранее сообщалось, что до завершения эксплуатации МКС Россия направит на станцию еще 17 космических кораблей «Союз МС». Такое количество пилотируемых кораблей уже заказано в производство на мощностях РКК «Энергия».
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