Космический туризм на «Союзах» могут возобновить в 2019 году

Производитель пилотируемых кораблей "Союз " Ракетно-космическая корпорация "Энергия" рассматривает возможность возобновления космического туризма в 2019-2020 годах, говорится в квартальном отчете корпорации, опубликованном на ее сайте. "Осуществление коммерческих полетов приостановлено. Однако, рассматривается возможность их возобновления в 2019-2020 годах", — говорится в документе. Там поясняется, что такая практика была приостановлена в связи с необходимостью доставки на Международную космическую станцию зарубежных астронавтов после завершения программы полетов американских шаттлов.