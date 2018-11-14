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Космический туризм на «Союзах» могут возобновить
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Космический туризм на «Союзах» могут возобновить в 2019 году 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Производитель пилотируемых кораблей "Союз" Ракетно-космическая корпорация "Энергия" рассматривает возможность возобновления космического туризма в 2019-2020 годах, говорится в квартальном отчете корпорации, опубликованном на ее сайте.
"Осуществление коммерческих полетов приостановлено. Однако, рассматривается возможность их возобновления в 2019-2020 годах", — говорится в документе.
Там поясняется, что такая практика была приостановлена в связи с необходимостью доставки на Международную космическую станцию зарубежных астронавтов после завершения программы полетов американских шаттлов.
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