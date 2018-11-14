Представлен кнопочный Nokia 106 за 1590 рублей 

Компания HMD Global, владеющая брендом Nokia, представила кнопочный телефон Nokia 106 cо сроком автономной работы до трех недель. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-релиз компании.
Телефон оснащен аккумулятором на 800 мА·ч, который позволяет разговаривать по телефону более 15 часов, а в режиме ожидания оставлять аппарат без подзарядки на 21 день.
Телефон поддерживает использование двух сим-карт.
Модель Nokia 106 имеет жесткий поликарбонатный корпус, диагональ экрана — 1,8 дюйма.
По информации CNews, стоимость новинки в российских магазинах составит 1590 рублей.