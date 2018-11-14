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Представлен кнопочный Nokia 106 за 1590 рублей
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Представлен кнопочный Nokia 106 за 1590 рублей 

Рамблер + ещё 11 3 часа назад
Фото: nokia.com
Компания HMD Global, владеющая брендом Nokia, представила кнопочный телефон Nokia 106 cо сроком автономной работы до трех недель. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-релиз компании.
Телефон оснащен аккумулятором на 800 мА·ч, который позволяет разговаривать по телефону более 15 часов, а в режиме ожидания оставлять аппарат без подзарядки на 21 день.
Телефон поддерживает использование двух сим-карт.
Модель Nokia 106 имеет жесткий поликарбонатный корпус, диагональ экрана — 1,8 дюйма.
По информации CNews, стоимость новинки в российских магазинах составит 1590 рублей.
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