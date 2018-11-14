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Nokia выпустила «бабушкофон» за 1590 рублей
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Nokia выпустила «бабушкофон» за 1590 рублей 

Российская Газета + ещё 7 1 час назад
Фото: @TechvsGadgets
Компания HMD Global анонсировала новый кнопочный телефон, работающий до 21 дня от полного заряда аккумулятора, емкость которого составляет 800 мАч.
Аппарат получил название Nokia 106 — по всей видимости, он станет преемником Nokia 105, который продается в России по цене 1490 рублей. Стоимость нового "бабушкофона", как пишет CNews, составит 1590 рублей.
В режиме разговора смартфон способен проработать до 15 часов. Аппарат оснащен цветным 1,8-дюймовым дисплеем, имеет записную книжку на 2000 контактов и хранит в памяти до 500 SMS-сообщений.
Поддерживается режим работы двух SIM-карт, объем встроенной памяти составляет 4 Мб (это не опечатка), зарядка осуществляется через стандартный порт Micro USB. Встроенная камера в Nokia 106 отсутствует.
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