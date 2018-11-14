Nokia выпустила «бабушкофон» за 1590 рублей

Компания HMD Global анонсировала новый кнопочный телефон, работающий до 21 дня от полного заряда аккумулятора, емкость которого составляет 800 мАч.

Аппарат получил название Nokia 106 — по всей видимости, он станет преемником Nokia 105, который продается в России по цене 1490 рублей. Стоимость нового "бабушкофона", как пишет CNews , составит 1590 рублей.

В режиме разговора смартфон способен проработать до 15 часов. Аппарат оснащен цветным 1,8-дюймовым дисплеем, имеет записную книжку на 2000 контактов и хранит в памяти до 500 SMS-сообщений.

Поддерживается режим работы двух SIM-карт, объем встроенной памяти составляет 4 Мб (это не опечатка), зарядка осуществляется через стандартный порт Micro USB. Встроенная камера в Nokia 106 отсутствует.