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Вторую ракету «Ангара-А5» подготовят к пуску
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Вторую ракету «Ангара-А5» подготовят к пуску к апрелю 2019 года 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Центр Хруничева подготовит тяжелую ракету "Ангара-А5" для второго испытательного запуска с космодрома Плесецк к апрелю 2019 года, сейчас идут испытания ее составных частей, сообщили журналистам в среду в пресс-службе предприятия.
Ранее ряд СМИ сообщили, что запуск второй "Ангары-А5" с космодрома Плесецк намечен на декабрь 2019 года.
"Ракета-носитель тяжелого класса "Ангара-А5" для второго испытательного запуска с космодрома "Плесецк" будет построена к апрелю 2019 года, в настоящее время Центр имени Хруничева проводит испытания ее составных частей", — сказали в пресс-службе.
"Решение об отправке изделия на космодром и определение сроков проведения пуска будет принято Минобороны РФ по результатам испытаний и готовности РН "Ангара-А5", — приводит пресс-служба слова заместителя гендиректора по производству Центра Хруничева Романа Хохлова.
"Ангара" — семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", средние — "Ангара-А3", тяжелые — "Ангара-А5" (модификация "А5М" (модернизированная), и повышенной грузоподъемности — "Ангара-А5В".
Основой для создания вариантов "Ангары" служат кислородно-керосиновые универсальные ракетные модули (УРМ) производства, представляющие собой законченную конструкцию из баков окислителя, горючего, и двигательного отсека. Количество УРМ в составе первой ступени определяет грузоподъемность ракеты-носителя.
В 2014 году было проведено два пуска ракет семейства "Ангара" — легкого и тяжелого классов.
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