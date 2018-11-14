NASA перенесла запуск грузовика Cygnus к МКС

Запуск грузового корабля Cygnus на Международную космическую станцию (МКС) переносится на сутки из-за неблагоприятных погодных условий, сообщили в НАСА в среду.

"Погода требует отложить старт на 24 часа", — сообщил на брифинге представитель НАСА Джоел Монталбано.

Ранее планировалось, что старт грузового корабля с космодрома Валлопс в Виргинии состоится в четверг в 12.49 мск. Из-за неблагоприятной погоды, запуск грузового корабля на ракете-носителе Antares переносится на пятницу.

По словам представителя НАСА, следующий американский грузовой полет к МКС намечен на 4 декабря, его совершит корабль Dragon, принадлежащий компании SpaceX

Cygnus должен доставить на орбиту 3,4 тонны груза, в том числе предметы первой необходимости, материалы для научных экспериментов, а также несколько кубсатов, которые будут запущены с орбиты. Аппарат, принадлежащий компании Northrop Grumman, будет оставаться на орбите около трех месяцев.