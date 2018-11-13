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Установка на старт ракеты «Союз-ФГ» одобрена
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Госкомиссия одобрила установку на старт ракеты «Союз-ФГ» 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Государственная комиссия на космодроме Байконур выдала заключение о готовности первой после аварии 11 октября ракеты "Союз-ФГ" к установке на стартовый комплекс, сообщает пресс-служба Ракетно-космической корпорации "Энергия".
16 ноября будет проведен первый старт ракеты-носителя "Союз-ФГ" после аварии 11 октября. Тогда на этапе отделения второй ступени от первой произошла авария. Экипаж космического корабля "Союз МС-10" спасла автоматика. Как установила комиссия Роскосмоса, причиной аварии стало повреждение датчика, отвечающего за разделение ступеней.
"По окончании общей сборки представители технического руководства и государственной комиссии на космодроме Байконур выдали заключение о готовности ракетно-космического комплекса к вывозу и установке РКН (ракеты космического назначения — ред.) на стартовом комплексе", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте корпорации.
Вывоз ракеты запланирован на 14 ноября.
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