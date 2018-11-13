Ученые предсказали рост активности Солнца

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Ученые рассказали о росте активности Солнца во второй половине 2019 года 

РИА Новости + ещё 2 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Солнечная активность, находящаяся сейчас на минимальном значении за 11 лет, может начать расти уже во второй половине 2019 года, сообщает лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН (ФИАН).
"Обычным интервалом между нижней точкой цикла и началом роста солнечной активности является интервал от полугода до года. Соответственно, начало роста солнечной активности можно ожидать во второй половине 2019 года", — говорится в сообщении.
При этом уже после первого месяца наблюдений за начавшей расти активностью можно будет сделать предварительный вывод о том, какой из нескольких возможных сценариев солнечного цикла реализуется.
В лаборатории напомнили, что циклический характер активности Солнца — одна из наиболее хорошо изученных его характеристик. При этом, цикл не всегда может занимать 11 лет. Истории известны случаи как сверхкоротких девятилетних циклов, так и длительных, с периодом 12-13 лет.
Различной может быть и амплитуда солнечной активности. Так, на стыке XVIII и XIX веков активность была очень слабой, а в середине прошлого века — чрезвычайно мощной. Солнечный максимум, который был пройден в 2012 году, оказался одним из самых слабых в современной истории. "Это дало пищу для противоречивых прогнозов, от опасений, что Солнце впадет в новый минимум Маундера (период крайне низкой активности во второй половине XVII века, совпавший с малым ледниковым периодом на Земле), так и до противоположных сценариев, что энергия, не нашедшая выхода в этом максимуме, высвободится в следующем, приведя к рекордным всплескам активности", — говорится в сообщении.
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