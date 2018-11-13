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Пилоты заметили НЛО в небе над Ирландией
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Пилоты заметили НЛО в небе над Ирландией 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Пилоты нескольких авиалиний рассказали, что видели неопознанные летающие объекты в воздушном пространстве над Ирландией. Об этом сообщает The Irish Times.
Летчица Boeing 787 авиакомпании British Airways летела из Монреаля в Лондон, когда заметила в небе очень яркий свет, который "быстро двигался".
"Он появился слева, а затем полетел на север", — рассказала она диспетчеру. Потом, по словам женщины-пилота, огонь в небе внезапно исчез.
Диспетчер сообщил, что на радарах ничего зафиксировано не было.
Позже пилот лайнера Virgin Airlines, следовавшего из Орландо в Манчестер, заметил светящиеся объекты, которые двигались по схожей траектории. По его словам, они были похожи на метеор, входящий в плотные слои атмосферы.
Сообщение о странном объекте в небе поступило еще от одного пилота.
"Хорошо, что это видел не только я", — сказал летчик.
В Управлении авиации Ирландии начали расследование по факту инцидентов.
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