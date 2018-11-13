Китаец построил полномасштабную копию Airbus A-320

Китайский крестьянин построил полномасштабную копию Airbus A-320

Житель китайской провинции Ляонин собрал из подручных материалов полномасштабную копию Airbus A-320.

На создание машины увлекающийся авиатехникой крестьянин по имени Чжу Юэ потратил 2 миллиона юаней (290 тысяч долларов). Макет лайнера соответствует всем базовым техническим характеристикам: совпадает с оригиналом и по размаху крыла, и по размерам фюзеляжа, да вот проблема — летать не может, поскольку сделан почти полностью из тяжелого гипсокартона и не имеет двигателей.

Впрочем, крестьянин не расстраивается и намерен заработать на своем лайнере немалые деньги: он откроет внутри тематический ресторан и фотостудию.