Смартфон Samsung с гибким дисплеем показали на видео

Складной смартфон Samsung с гибким дисплеем показан на видео

В Интернете появилось видео , на котором складной смартфон Samsung с гибким дисплеем можно увидеть во всей его красе. Рендеры созданы членами известной группы Concept Creator — для них это не первая работа подобного рода, в прошлом они уже выкладывали изображения смартфонов, готовящихся к скором релизу.

В отличие от прошлых подобных утечек, этот вариант Samsung Galaxy F создан после краткого анонса смартфона на конференции для разработчиков на прошлой неделе и отражает реальный дизайн новинки.

По предварительной информации, в Корее смартфон будет продаваться за 2 миллиона вон, без учёта субсидий от операторов. Это составляет около 1770 долларов или 120 тысяч рублей. С учётом налогов цена может достигать 2 тысяч долларов.

Смартфон получил два дисплея — гибкий OLED-дисплей Infinity Flex и вспомогательный экран на внешней стороне, который доступен для использования при сложенном смартфоне. Внешний дисплей — 4,58-дюймовый с соотношением сторон 21:9, разрешением HD+ (840 х 1960 пикселей) и плотностью изображения 420 dpi. Основной дисплей имеет диагональ 7,3 дюйма, соотношение сторон 4,2:3, разрешение QXGA+ (1536 х 2152 пикселей) и плотность 420 dpi.