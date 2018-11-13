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Смартфон Samsung с гибким дисплеем показали на видео
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Складной смартфон Samsung с гибким дисплеем показан на видео 

Ferra.ru 2 часа назад
В Интернете появилось видео, на котором складной смартфон Samsung с гибким дисплеем можно увидеть во всей его красе. Рендеры созданы членами известной группы Concept Creator — для них это не первая работа подобного рода, в прошлом они уже выкладывали изображения смартфонов, готовящихся к скором релизу.
В отличие от прошлых подобных утечек, этот вариант Samsung Galaxy F создан после краткого анонса смартфона на конференции для разработчиков на прошлой неделе и отражает реальный дизайн новинки.
По предварительной информации, в Корее смартфон будет продаваться за 2 миллиона вон, без учёта субсидий от операторов. Это составляет около 1770 долларов или 120 тысяч рублей. С учётом налогов цена может достигать 2 тысяч долларов.
Смартфон получил два дисплея — гибкий OLED-дисплей Infinity Flex и вспомогательный экран на внешней стороне, который доступен для использования при сложенном смартфоне. Внешний дисплей — 4,58-дюймовый с соотношением сторон 21:9, разрешением HD+ (840 х 1960 пикселей) и плотностью изображения 420 dpi. Основной дисплей имеет диагональ 7,3 дюйма, соотношение сторон 4,2:3, разрешение QXGA+ (1536 х 2152 пикселей) и плотность 420 dpi.
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