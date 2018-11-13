Телевизор сможет понимать движения глаз

Ученые разработают телевизор, управляемый движением глаз

Новый проект компании Samsung «Понтий» позволит обладателям новых телевизоров с помощью мозга управлять его работой. Система позволит зрителю управлять каналами и громкостью звука. В разработке участвуют ученые одного из центров нейропротезирования в Швейцарии. Прототип новейшего телевизора уже был представлен на конференции в Сан-Франциско.

Как отмечают сотрудник южнокорейского электронного гиганта, проект призван облегчить жизнь тех людей, которые из-за состояния своего здоровья не могут двигаться. Зритель сможет выбрать любимое шоу одним лишь движением глаз.

Сейчас ученые исследуют образцы мозговых волн, чтобы понять, как человек реагирует, когда хочет видеть тот или иной фильм. Для этого разработчики создали специальный сенсорный шлем, но работает он только после нанесения на голову зрителя специального геля, пишет Daily Mail.

Ранее ученые сообщили, о вреде гаджетов для здоровья детей. Как выяснилось, мобильные телефоны могут стать причинами ожирения, близорукости и даже появления опухолей. В исследовании приняли участие почти 200 тысяч человек. По мнению специалистов, дети, которые часто проводят время за игрой в гаджеты, склонны к неправильному питанию.