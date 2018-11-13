Ещё
Телевизор сможет понимать движения глаз
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ученые разработают телевизор, управляемый движением глаз 

РИА «ФедералПресс» 3 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Новый проект компании Samsung «Понтий» позволит обладателям новых телевизоров с помощью мозга управлять его работой. Система позволит зрителю управлять каналами и громкостью звука. В разработке участвуют ученые одного из центров нейропротезирования в Швейцарии. Прототип новейшего телевизора уже был представлен на конференции в Сан-Франциско.
Как отмечают сотрудник южнокорейского электронного гиганта, проект призван облегчить жизнь тех людей, которые из-за состояния своего здоровья не могут двигаться. Зритель сможет выбрать любимое шоу одним лишь движением глаз.
Сейчас ученые исследуют образцы мозговых волн, чтобы понять, как человек реагирует, когда хочет видеть тот или иной фильм. Для этого разработчики создали специальный сенсорный шлем, но работает он только после нанесения на голову зрителя специального геля, пишет Daily Mail.
Ранее ученые сообщили, о вреде гаджетов для здоровья детей. Как выяснилось, мобильные телефоны могут стать причинами ожирения, близорукости и даже появления опухолей. В исследовании приняли участие почти 200 тысяч человек. По мнению специалистов, дети, которые часто проводят время за игрой в гаджеты, склонны к неправильному питанию.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Как при Сталине: Рогозин предложил вернуться к испытаниям на разнорабочих Рогозин объявил о сроках отказа России от ракет «Союз-ФГ» Россия и Китай начнут совместную разработку ракетных двигателей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Весь доход от дорогой нефти ушел из России38
У берегов Японии обнаружили десятки лодок с трупами53
Муж Поклонской остался без работы82
Пока вы спали: Продажа бензина в РФ стала выгоднее экспорта132
Пассажиры электричек не могут попасть в Москву22
Видео
00:46
Пока вы спали: Продажа бензина в РФ стала выгоднее экспорта
Общество
01:19
Умер Стэн Ли
В мире
00:58
Пассажиры электричек не могут попасть в Москву
Новости Москвы
02:10
Астрономы записали звуки на Марсе
Наука и техника
02:34
Обзор зарубежных СМИ: Секс-скандал с экс-премьером Шотландии
В мире
05:53
Путин планирует обсудить Курилы с Японией
Политика
00:36
В разводе Петросяна обвинили Задорнова
Шоу-бизнес
01:06
Синоптики рассказали о погоде во вторник
Погода Новости Москвы
00:49
Танец российских полицейских произвел фурор
Общество
00:46
Разговору Путина и Трампа помешали
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение