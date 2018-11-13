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В РФ создадут самый мощный суперкомпьютер
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В России создадут первый крупный суперкомпьютер на отечественном процессоре 

Ведомости
В России собираются создать первый крупный суперкомпьютер на отечественном процессоре, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на двух собеседников на IT-рынке, знакомых с ходом проекта. Этот суперкомпьютер может стать одним из наиболее мощных в стране. По информации издания, стоимость проекта оценивается в более чем 1 млрд руб.
По словам одного из источников, создание суперкомпьютера на базе российского процессора «Эльбрус» будет происходить в рамках «долгосрочного военно-промышленного проекта». Ранее для создания российских суперкомпьютеров использовались американские, процессоры. «На процессорах "Эльбрус" ранее работали только небольшие суперкомпьютеры размером со шкаф. Это же будет довольно мощный суперкомпьютер, который наверняка сможет войти в рейтинг TOP500», — считает один из источников. Одним из исполнителей проекта выступает Институт программных систем им. А. К. Айламазяна, пишет газета. Сейчас идут подготовительные работы, рассказал источник.
В Институте программных систем подтвердили «Коммерсанту», что планируют участвовать в разработке суперкомпьютера на российском процессоре. Директор института Сергей Абрамов пояснил, что на данный момент «формируется крупный проект с целью решения конкретной прикладной проблемы в ОПК, и создание суперкомпьютера на российском процессоре — одна из частей этого проекта».
Последняя версия мирового рейтинга суперкомпьютеров TOP500 была опубликована 11 ноября. В рейтинг включены три российских суперкомпьютера: на 79-м месте «Ломоносов-2» в МГУ им. М. В. Ломоносова, на 282-м месте — компьютер, находящийся вычислительном центре Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на 485-м — «Ломоносов» производства «Т-Платформы».
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