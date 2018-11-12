Корабль «Союз МС-11» проверили перед пуском: дыр нет

Космический корабль "Союз МС-11", запуск которого запланирован на 3 декабря, прошел проверку на герметичность, сообщает в понедельник производитель корабля — РКК "Энергия"

У находящегося сейчас в составе МКС корабля "Союз МС-09" было обнаружено отверстие, приведшее к разгерметизации, поэтому проверкам кораблей "Союз" и "Прогресс" на герметичность уделяется особое внимание.