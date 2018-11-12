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«Союз МС-11» проверили перед пуском: дыр нет
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Корабль «Союз МС-11» проверили перед пуском: дыр нет 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Космический корабль "Союз МС-11", запуск которого запланирован на 3 декабря, прошел проверку на герметичность, сообщает в понедельник производитель корабля — РКК "Энергия".
У находящегося сейчас в составе МКС корабля "Союз МС-09" было обнаружено отверстие, приведшее к разгерметизации, поэтому проверкам кораблей "Союз" и "Прогресс" на герметичность уделяется особое внимание.
"На космодроме Байконур продолжается подготовка ТПК "Союз МС-11". Успешно завершена проверка систем и отсеков корабля на герметичность в вакуумной камере с использованием гелиево-воздушной среды. Затем "Союз МС-11" был перевезен на стенд, где проводится подключение корабля к наземным проверочным системам", — говорится в релизе. Запуск намечен на 3 декабря. В экспедицию на Международную космическую станцию отправится экипаж в составе космонавта "Роскосмоса" Олега Кононенко, Давида Сен-Жака (Канада) и Энн Макклейн (США).
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