«Союзу» пришел конец

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«Роскосмос» откажется от ракет «Союз-ФГ» после аварии 

Газета.Ru 50 минут назад
«Роскосмос» откажется от ракет «Союз-ФГ» с 2020 года. Об этом заявил глава этой организации Дмитрий Рогозин, напомнив, что отказ от тяжелого «Протона» состоится позже, в 2025 году.
2019 год станет последним годом эксплуатации ракеты-носителя «Союз-ФГ». Об этом заявил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в Твиттере, напомнив, что с 2020 года доставка экипажей на МКС будет осуществляться другой ракетой семейства «Союз».
Именно брак при сборке ракеты «Союз-ФГ» стал причиной аварии 11 октября, в результате которой не состоялся запуск российского и американского космонавтов к Международной космической станции. Отчет о выводах комиссии был оглашен 1 ноября, им в последние несколько дней Рогозин выступил с несколькими заявлениями на темы, мало связанные с аварией, которые были широко подхвачены СМИ.
Так, накануне появилось видео, на котором Рогозин предложил внедрить сталинские методы проверки качества при сборки новой ракетной техники.
Названа официальная причина аварии «Союза»
«Когда товарищу Сталину показали бронемашину, в которой он должен ездить, и [сказали] что ее не пробьет ППШ, он посадил внутрь конструктора этой машины, и ее изрешетили из автомата. Конструктор остался жив, потому что машина оказалась хорошая. Я предлагаю записать в решение, что мы конструкторов обязательно должны посадить в корабль при испытаниях САС (системы аварийного спасения)», — сказал Рогозин на заседании в ракетно-космической корпорации «Энергия», на что присутствующие рассмеялись.
Так Рогозин отреагировал на предложение одного из конструкторов установить на корабле «Федерация» новую систему аварийного спасения и сократить количество ее испытаний на новом корабле. «Федерация» — многоразовый пилотируемый корабль, ставший одним из главных долгостроев отечественной космонавтики — его разработка ведется уже десятый год, а первый полет намечен на 2023 год.
Этот корабль предназначен для доставки грузов и людей на околоземную орбиту и к Луне, предполагается, что численность экипажа составит до четырех человек. Его проектирование было начато еще в 2009 году, а испытания несколько раз переносились. Ранее Рогозин заявлял, что есть серьезные претензии к разработчикам «Федерации» в плане подготовки документации и фактическом срыве прежних сроков, поскольку корабль должен был появиться в 2016 году.
В словах об отказе от ракет «Союз-ФГ» нет ничего нового. Известно, что после октябрьской аварии у «Роскосмоса» осталось пять аналогичных «Союзов-ФГ» с украинской системой управления. Эти ракеты хранятся не собранные, в пакет они собираются только на космодроме. Ракета-носитель«Союз-ФГ» среднего класса, разработана и производится в АО «РКЦ Прогресс» (г. Самара). Предназначена для выведения на околоземную орбиту пилотируемых кораблей типа «Союз», грузовых космических кораблей типа «Прогресс» по программе МКС. Первый запуск «Союз-ФГ» состоялся в мае 2001 года.
В настоящее время это единственная в мире ракета-носитель, используемая для запуска пилотируемых кораблей с экипажами к МКС.
Одновременно с планом отказа от ракет «Союз-ФГ» Рогозин рассказал об основных планах Госкорпорации по работе на космодромах Байконур и Восточный. Из них следует, что на Байконуре на 2022 год намечено начало летных испытаний новой ракеты среднего класса «Союз-5» в беспилотном варианте с космическими аппаратами, а с 2023 — первые испытания с новым пилотируемым кораблем «Федерация». В 2025 году произойдет полный отказ от использования тяжелой ракеты «Протон-М», к тому времени пуски тяжелых ракет перейдут на космодром Восточный.
На космодроме Восточный на 2023 год намечено начало эксплуатации стартового комплекса для легкой и тяжелой ракет «Ангара». На 2026 год намечено начало испытаний Ангары-5В с водородной ступенью.
Авария стартовавшей к МКС ракеты «Союз» стала главным космическим событием уходящего года, так как поставила под угрозу не только жизнь членов экипажа, но и работу всей Международной космической станции, которая в этом году отмечает 20 лет. Выводы аварийной комиссии были обнародованы в ЦУПе 1 ноября.
Олег Скоробогатов, замглавы ЦНИИМАШ, возглавивший госкомиссию, рассказал: «Виновник всего этого — наш датчик… причиной нештатного разделения стала деформация штока датчика контакта разделения, допущенная при сборке пакета на космодроме Байконур. Причина аварии носит эксплуатационный характер».
Брак был допущен при сборке пакета в монтажно-испытательном комплексе на космодроме Байконур, установила комиссия, рекомендовав перепроверить оставшиеся уже собранные ракеты. Авария уже нарушила план снабжения и доставки космонавтов к МКС, однако после перепроверки уже было удачно запущено три ракеты семейства «Союз» — с космодрома в Плесецке и Куру. Следующий пилотируемый пуск ракеты к МКС намечен на 3 декабря.
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