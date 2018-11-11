Рогозин заявил о прекращении эксплуатации «Союза-ФГ»

Рогозин заявил о прекращении эксплуатации разбившейся ракеты «Союз-ФГ»

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своем твиттере заявил о прекращении эксплуатации ракеты "Союз-ФГ", пуск которой к МКС ранее закончился аварией.

"В конце 2019 г. завершается эксплуатация РН "Союз ФГ", с января 2020 г. "Союз МС" будет летать на РН "Союз-2.1.а", — написал Рогозин.

Он также отметил, что на Байконуре продолжат использовать ракеты "Союз-2" различных модификаций, включая пилотируемый вариант с кораблем "Союз МС".

Ранее Рогозин предложил использовать "сталинские методы" при конструировании и испытании новой ракетной техники.