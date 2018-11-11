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Рогозин заявил о прекращении эксплуатации «Союза-ФГ»
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Рогозин заявил о прекращении эксплуатации разбившейся ракеты «Союз-ФГ» 

Газета.Ru + ещё 1 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своем твиттере заявил о прекращении эксплуатации ракеты "Союз-ФГ", пуск которой к МКС ранее закончился аварией.
"В конце 2019 г. завершается эксплуатация РН "Союз ФГ", с января 2020 г. "Союз МС" будет летать на РН "Союз-2.1.а", — написал Рогозин.
Он также отметил, что на Байконуре продолжат использовать ракеты "Союз-2" различных модификаций, включая пилотируемый вариант с кораблем "Союз МС".
Ранее Рогозин предложил использовать "сталинские методы" при конструировании и испытании новой ракетной техники.
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