Метод Сталина: ракеты проверят на конструкторах

Рогозин предложил испытывать ракеты, как при Сталине

Работать по-сталински, испытывая новые ракеты на главных конструкторах, предложил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин . В ответ конструкторы рассмеялись.

Глава Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин предложил использовать «сталинские методы» при конструировании и испытании новой ракетной техники.

«Когда товарищу Сталину показали бронемашину, в которой он должен ездить, и [сказали] что ее не пробьет ППШ, он посадил внутрь конструктора этой машины, и ее изрешетили из автомата. Конструктор остался жив, потому что машина оказалась хорошая.

Я предлагаю записать в решение, что мы конструкторов обязательно должны посадить в корабль при испытаниях САС (системы аварийного спасения)», — сказал Рогозин на заседании в ракетно-космической корпорации «Энергия» , на что присутствующие рассмеялись.

Ролик с отрывком выступления главы «Роскосмоса» ранее был размещен в соцсетях. Позднее в госкорпорации пояснили, что так Рогозин отреагировал на предложение одного из конструкторов установить на корабле «Федерация» новую систему аварийного спасения и сократить количество ее испытаний на новом корабле.

«Федерация» — многоразовый пилотируемый корабль, ставший одним из главных долгостроев отечественной космонавтики —

его разработка ведется уже десятый год, а первый полет намечен на 2023 год.

Этот корабль предназначен для доставки грузов и людей на околоземную орбиту и к Луне, предполагается, что численность экипажа составит до четырех человек.

В режиме автономного полета корабль сможет находиться до 30 суток, а в составе орбитальной станции — до года. Корабль «Федерация» должен прийти на смену пилотируемым кораблям серии «Союз» и автоматическим грузовым кораблям серии «Прогресс».

Его проектирование было начато еще в 2009 году, а испытания несколько раз переносились. Ранее Рогозин заявлял, что есть серьезные претензии к разработчикам «Федерации» в плане подготовки документации и фактическом срыве прежних сроков, поскольку корабль должен был появиться в 2016 году.

«Но этот корабль нам все равно нужен, потому что он не просто не трех-, а четырехместный, он еще возвращаемый, многоразовый корабль. И это безусловный переход на систему многоразовости как средств выведения, так и самого пилотируемого корабля», — сказал Рогозин.

«Мы планируем, что этот корабль должен быть создан в кратчайшие сроки. Мы навалимся все вместе, в том числе управление технического заказчика будет контролировать работу РКК «Энергия» по данному проекту», — добавил он.

На днях президентам России Владимиру Путину и Казахстана Нурсултану Назарбаеву была представлена подробная информация о ходе создания ракеты-носителя среднего класса «Союз-5» и подготовке ее летных испытаний в 2022-м, а в пилотируемом варианте — в 2023-м году.

«Союз-5» — российская перспективная двухступенчатая ракета-носитель среднего класса, способная вывести на низкую околоземную орбиту до 17 тонн полезного груза. «Союз-5» будет разработан в двух вариантах: пилотируемом (для нужд «Роскосмоса»), а также упрощенном и удешевленном варианте для запусков коммерческой нагрузки.

В первом полете ракете «Союз-5» предстоит вывести на орбиту новый корабль «Федерация».

Система аварийного спасения, которую предлагают заново спроектировать для «Федерации», должна гарантировать спасение экипажа на всех этапах вывода космического корабля. Именно такая система спасения много лет используется при запуске пилотируемых кораблей «Союз» и 11 октября впервые за почти четыре десятилетия показала себя в действии при аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ».

Авария стартовавшей к МКС ракеты «Союз» стала главным космическим событием уходящего года, так как поставила под угрозу не только жизнь членов экипажа, но и работу всей Международной космической станции, которая в этом году отмечает 20 лет. Выводы аварийной комиссии были обнародованы в ЦУПе 1 ноября.

«Виновник всего этого — наш датчик… причиной нештатного разделения стала деформация штока датчика контакта разделения, допущенная при сборке пакета на космодроме Байконур. Причина аварии носит эксплуатационный характер».

Брак был допущен при сборке пакета в монтажно-испытательном комплексе на космодроме Байконур, установила комиссия, рекомендовав перепроверить оставшиеся уже собранные ракеты. Авария уже нарушила план снабжения и доставки космонавтов к МКС, однако после перепроверки уже было удачно запущено три ракеты семейства «Союз» — с космодрома в Плесецке и Куру. Следующий пилотируемый пуск ракеты к МКС намечен на 3 декабря.