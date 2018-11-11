Рогозин вспомнил о методах Сталина

Рогозин предложил использовать методы проверки Сталина

По словам источника из ракетно-космической отрасли, во время заседания в «Энергии» Рогозин рассказал историю о том, как Сталин посадил внутрь предназначавшейся ему бронемашины конструктора и изрешетил её из автомата. Таким образом он проверил качество автомобиля.

«Конструктор остался жив, потому что машина оказалась хорошая. Я предлагаю записать в решение, что мы конструкторов обязательно должны посадить в корабль при испытаниях системы аварийного спасения», — приводит источник слова главы Роскосмос».