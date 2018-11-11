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Рогозин вспомнил о методах Сталина
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Рогозин предложил использовать методы проверки Сталина 

News.ru + ещё 17 1 час назад
Глава корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин предложил включить в экипаж корабля «Федерация» сотрудников, которые занимались разработкой новой системы аварийного спасения (САС).
По словам источника из ракетно-космической отрасли, во время заседания в «Энергии» Рогозин рассказал историю о том, как Сталин посадил внутрь предназначавшейся ему бронемашины конструктора и изрешетил её из автомата. Таким образом он проверил качество автомобиля.
«Конструктор остался жив, потому что машина оказалась хорошая. Я предлагаю записать в решение, что мы конструкторов обязательно должны посадить в корабль при испытаниях системы аварийного спасения», — приводит источник слова главы Роскосмос».
Собеседник РИА Новости уточнил, что таким образом политик отреагировал на предложение одного из разработчиков оборудовать корабль «Федерация» новой САС и уменьшить количество испытаний.
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