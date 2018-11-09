Названа дата пуска «Союз-2.1а» с «Восточного»

Источник назвал дату пуска ракеты «Союз-2.1а» с космодрома «Восточный»

Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космодрома "Восточный" запланирован на утро 25 декабря, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

"Пуск ракеты "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат" намечен на 5:07 мск 25 декабря. На орбиту планируется вывести два российских спутника дистанционного зондирования Земли "Канопус-В" №5 и "Канопус-В" №6, а также около трех десятков малых космических аппаратов, в основном класса "кубсат", — сказал собеседник агентства.

По его словам, специалисты на космодроме начинают подготовку к очередному запуску.

Разгонный блок "Фрегат" отправили на "Восточный" в конце прошлой недели.

Спутники "Канопус-В" проходят заключительные проверки в ОАО "Корпорация "ВНИИЭМ" и в середине ноября также должны поступить на космодром.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" находится на космодроме с 18 июня 2018 года.

Спутники для мониторинга ЧС

Предстоящий пуск будет четвертым в истории российского дальневосточного космодрома. Предыдущий состоялся 1 февраля 2018 года, на орбиту вывели два космических аппарата "Канопус-В" — № 3 и № 4.

На орбите также работает "Канопус-В" №1, запущенный в 2012 году с космодрома "Байконур" и запущенный с ним в кластере спутник БКА ("Белорусский космический аппарат"), имеющий аналогичные конструкцию и назначение.

Группировка спутников "Канопус-В" предназначена для оперативного мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, а наличие в ней нескольких космических аппаратов позволяет увеличить частоту обзора земной поверхности и сделать информацию со спутников более оперативной.