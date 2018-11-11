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Компонент ракетного топлива решили послать «Почтой России»
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Компонент ракетного топлива решили послать «Почтой России» 

Lenta.ru + ещё 3 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники службы безопасности «Почты России» обнаружили посылку с компонентом ракетного топлива — бороводором. Об этом пишет РБК.
«Почтовое отправление было передано в соответствующие ведомства для проведения детальной проверки. По ее итогам почтовому отправлению было отказано в таможенном оформлении», — заявили в пресс-службе госкомпании. Уточняется, что 
Из какой страны и кому адресовалась посылка с крайне токсичным веществом — не раскрывается.
В мае 2018 года российские спецслужбы вместе с почтовыми работниками обнаружили в посылках, отправленных из Германии, 16 килограммов метамфетамина. Наркотики были спрятаны в коробках из-под детских пазлов для детей от 3 до 6 лет. В декабре 2017 года стало известно, что житель Псковской области отправил по почте в Оренбург пистолет марки Glock, однако посылку удалось перехватить.
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