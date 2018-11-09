В Крыму нашли древний город Боспорского царства Манитра

Археологи обнаружили в Крыму еще одно уникальное древнее городище. Во время раскопок под Керчью , предваряющих строительство, историки открыли поселение Манитра, датированное IV-III веками до нашей эры. Это период считается временем рассвета Боспорского царства. Об этом сообщила пресс-служба Госкомитета по охране культурного наследия.

Раскопанное городище располагается на площади около 5000 квадратных метров. Памятник можно считать хорошо сохранившимся объектом греческой материальной культуры. Археологи обнаружили остатки жилых и хозяйственных построек, предназначавшихся для скота.

— Восточнее поселения был обнаружен некрополь, который, что примечательно, не был подвергнут разграблению, — рассказал председатель Госкомитета охраны культурного наследия РК Сергей Ефимов. — Уцелевшие погребальные конструкции и хорошо сохранившийся погребальный инвентарь позволяют археологам изучить верования и погребальные практики, характерные для населения в то время.

Находка не разграбленного некрополя считается редкой удачей для археологов. По мнению специалистов Института археологии РАН, уникальность находки в том, что аналогов подобных памятников в Северном Причерноморье нет. Поселение Манитра на сегодняшний день остается единственным в российской археологической практике единовременно раскопанным объектом подобного вида.

Напомним, за последние пять лет историки обнаружили в Крыму тысячи ценнейших исторических артефактов, среди которых ворота в Боспорское царство, золотые украшения, стеклянная и глиняная посуда, а также другие предметы материальной культуры. Большинство находок были сделаны во время проведения масштабных строительных работ, связанных с возведением Крымского моста, прокладкой трубопроводов и энергомоста, сооружением трассы "Таврида".